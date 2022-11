Làm rõ đề xuất ở nhà thuê 20m2 mới được thường trú Hà Nội

UBND TP Hà Nội giao Công an TP và Sở Xây dựng rà soát, nghiên cứu Trao đổi với PV ngày 22-11, đại diện HĐND TP Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP và Sở Xây dựng rà soát, nghiên cứu, xem xét các căn cứ pháp lý và thực tiễn về quy định diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội. “HĐND TP cũng đang chờ UBND TP có tờ trình, báo cáo chính thức mới có cơ sở để xem xét lập báo cáo thẩm tra… Dự kiến nội dung này sẽ được đưa ra trình tại kỳ họp sau để đảm bảo sự chắc chắn” - đại diện HĐND TP Hà Nội thông tin. Trước đó, ngày 26-10, HĐND TP Hà Nội đã có Thông báo 47 về nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ vào cuối năm 2022 (dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 8-12). Theo đó, Nghị quyết quy định diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội là một trong những nội dung được kỳ họp xem xét, quyết định. Cùng với đó, dự thảo về nghị quyết cũng đã được đưa ra lấy ý kiến người dân một cách công khai trên cổng thông tin điện tử của TP Hà Nội (https://vanban.hanoi.gov.vn/xinykien/-/dtvb/sG5Fy75lyvHs/4/2856493.html)