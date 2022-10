Lái xe ôtô “1 có 2 không”, bị phạt gần 49 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 14:32 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 13/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trong đó có lỗi vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe…

Đáng chú ý, có trường hợp bị phạt tổng số tiền lên tới 48,5 triệu đồng. Đó là ông Văn Hữu Hiếu (SN 1993, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Đơn Dương phát hiện ông Hiếu không chỉ vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà còn không có giấy phép lái xe. Chiếc xe ôtô ông Hiếu điều khiển cũng không có đăng ký xe.

Với hành vi điều khiển xe “1 có 2 không” này (có nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không có đăng ký xe), ông Hiếu trở thành người bị xử phạt hành chính khi điều khiển xe ôtô con với số tiền lớn nhất tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt lập biên bản người vi phạm.

Một trường hợp khác cũng bị phạt với số tiền lên tới 46 triệu đồng là ông Bùi Thanh Lâm (SN 1979, ngụ tại TP Đà Lạt). Ông Lâm đã điều khiển xe ôtô di chuyển trên địa bàn TP Đà Lạt trong khi không có giấy phép lái xe. Thời điểm Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Đà Lạt kiểm tra, ông Bùi Thanh Lâm có nồng độ cồn đo được vượt quá 0,4 miligam/ 1 lit khí thở.

Ba trường hợp khác cũng vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính là ông Đinh Quốc Việt (SN 1984, ngụ huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Minh Bách (SN 1981, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Lý Kim Ánh (SN 1988, ngụ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Mỗi người bị phát 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ôtô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lit khí thở. Ngoài ra, những người này còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Thời gian qua, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải, xe cơi nới thùng, vi phạm về tốc độ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt gần 15.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 2.000 phương tiện, tước trên 1.100 giấy phép lái xe…

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/lai-xe-oto-1-co-2-khong-bi-phat-gan-49-trieu-dong--i670780/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/lai-xe-oto-1-co-2-khong-bi-phat-gan-49-trieu-dong--i670780/