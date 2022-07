Uống 2 lon bia, tài xế ‘ham vui’ bị tước bằng lái, nộp phạt 16 triệu đồng

Tối 15/7, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã ra quân kiểm tra và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) công an TPHCM, nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu, bia gây nên, PC08 đã cho triển khai kế hoạch cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ ngày 20/6 đến 20/9/2022.

Ngoài việc lập chốt kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, các đội và trạm CSGT thuộc Phòng PC08 đã trực tiếp đến vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, karaoke… thực hiện việc nhắc nhở thực khách đến ăn uống hạn chế sử dụng rượu bia nếu điều khiển phương tiện giao thông.

Sau khi được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) tuyên truyền về những hậu quả nặng nề từ những vụ tai nạn giao thông thương tâm do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra, nhiều chủ cơ sở kinh doanh ăn uống đã ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều nhà hàng, quán ăn cam kết sẵn sàng hỗ trợ giữ xe qua đêm và đặt xe công nghệ cho khách đã sử dụng rượu, bia về nhà để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách hàng của mình, cũng như an toàn của những người xung quanh.

Mặc dù lực lượng CSGT đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở nhưng vẫn còn một số trường hợp người tham gia giao thông say xỉn điều khiển phương tiện.

Điển hình là vào tối ngày 15/7, phóng viên Tiền Phong đã có dịp theo chân tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn của trạm CSGT Đa Phước tiến hành lập chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Văn Linh và đã phát hiện 1 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm.

Cụ thể vào lúc 23h10, anh P.H.L (ngụ quận 5) điều khiển xe ô tô hiệu Kia lưu thông từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về quận 7 thì bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn. Qua máy đo, lực lượng CSGT phát hiện anh L có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn lần thứ 2 bằng máy đo định lượng.

Qua máy đo chuyên dụng, anh L có mức nồng độ cồn là 0,276mg/L khí thở nên tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính. Anh L cho biết: “Do bạn bè mời uống xã giao nên tôi chỉ uống 2 lon. Tôi xin cam kết từ nay về sau nếu có uống thì sẽ đặt xe công nghệ về"

Với mức vi phạm nồng độ cồn trên, anh L sẽ bị tạm giam phương tiện trong vòng 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 16 tháng và bị xử phạt hành chính với số tiền 16 triệu đồng.

