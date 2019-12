Lái máy cày "đi bão", 4 người thương vong

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 14:45 PM (GMT+7)

Ngày 11/12, thông tin từ Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, sau khi lái máy cày “đi bão” ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại chung kết Sea Games 30, trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Vào tối qua, để ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước U22 Indonesia, Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã điều khiển máy cày trên quốc lộ 91C (hướng xã Quốc Thái đi Trung tâm thương mại xã Khánh An) chở theo 10 người cùng “đi bão”.

Đến khoảng 22h30, sau khi cả nhóm quay về đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái thì bất ngờ tông vào một ghế đá.

Cú va chạm khiến máy cày bị mất lái và lật xuống lề đường. Vụ tai nạn làm 1 người chết và 3 người bị thương. Tùng cũng là 1 trong 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, vụ án đang được công an thụ lí. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lấy lời khai được đối với Tùng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lai-may-cay-di-bao-4-nguoi-thuong-vong-1497059.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lai-may-cay-di-bao-4-nguoi-thuong-vong-1497059.tpo