Lại gặp khó vì giấy đi đường

Khó thực hiện Từ hôm nay 6/9, Hà Nội tiếp tục siết việc kiểm tra người ra đường để đảm bảo chống dịch hiệu quả. Ảnh: Mạnh Thắng Chị Phương (lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại quận Hoàng Mai) rất lo lắng khi nghe thông tin việc cấp giấy đi đường sẽ do Công an thành phố Hà Nội triển khai cấp cho các đơn vị. Ngay sau khi biết tin, DN đã liên hệ với Công an phường Hoàng Văn Thụ nhưng lại nhận hướng dẫn khá phức tạp khiến DN bị “rối”. Cụ thể, cơ quan chức năng yêu cầu DN bổ sung “Phương án phòng chống dịch” để gửi UBND phường tổng hợp gửi UBND quận phê duyệt. Sau khi có phương án này thì cơ quan công an mới có cơ sở để cấp giấy đi đường. “Với mặt hàng thực phẩm nếu không được lưu thông hàng hóa nhanh thì chi phí tăng rất cao. Quy trình như vậy rất khó có thể cấp được giấy đi đường mới cho cán bộ công nhân viên của công ty”, chị Phương lo lắng. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối với vấn đề quy định lại về việc cấp giấy đi đường ông cho rằng vẫn chưa hợp lý. Cụ thể, quy định, hướng dẫn có những nội dung khó hiểu, dẫn đến áp lực cho người dân, doanh nghiệp và quá tải đối với cơ quan chức năng trong việc cấp giấy đi đường. Theo dự kiến, quy trình cấp giấy đi đường chủ yếu có hai cơ quan (2 cấp) có thẩm quyền cấp giấy là Công an phường và Công an thành phố. Trong khi đó, đối tượng được phép đi lại theo Chỉ thị 16 tại Hà Nội là 6 nhóm, nếu để hai đầu mối này cấp giấy đi đường khả năng sẽ quá tải, chậm trễ dẫn đến khó khăn cho công dân, doanh nghiệp và quá tải về công việc đối với chính cơ quan công an. Với số lượng người được phép ra đường như hiện nay rất nhiều, khi quá nhiều người gọi điện và liên hệ qua email của cơ quan chức năng, các đầu mối tiếp nhận thông tin và xem xét cấp giấy hiện tượng quá tải hoàn toàn có thể xảy ra. Theo ông Cường, để giảm thiểu số người ra đường thì đơn giản nhất là hạn chế số người được phép hoạt động trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị 16 thay vì việc gia tăng các thủ tục hành chính, gây khó khăn, phức tạp cho việc cấp giấy ra đường, ảnh hưởng đến cả cơ quan chức năng và người dân trong việc thực hiện thủ tục này.