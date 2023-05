Kỷ lục nắng nóng lịch sử ở Việt Nam vừa lập được 1 ngày đã bị phá vỡ

Kỷ lục nắng nóng tại Việt Nam liên tục bị phá vỡ. Ảnh minh họa NLĐ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (6/5), hàng loạt nơi tại miền Bắc và miền Trung đã phá kỷ lục mức nhiệt cao nhất lịch sử 43,3 độ C từng ghi nhận tại Hương Khê (Hà Tĩnh) năm 2019.

Cụ thể, ngày 6/5, một số nơi có nhiệt độ cao trên 43 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 43,4 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 43,5 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1 độ C.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, kỷ lục 44,1 độ C tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) đã bị phá vỡ.

Theo đó, ngày 7/5, tại Tương Dương (Nghệ An) đã ghi nhận mức nhiệt 44,2 độ C. Như vậy, đây là mức kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Việt Nam.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 8/5, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ kết thúc do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ngay từ chiều tối nay (7/5), nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã ghi nhận mưa dông, nhiệt độ bắt đầu dịu dần.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 8/5 cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ky-luc-nang-nong-nhat-lich-su-o-viet-nam-vua-lap-duoc-1-ngay-da-bi-p...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ky-luc-nang-nong-nhat-lich-su-o-viet-nam-vua-lap-duoc-1-ngay-da-bi-pha-vo-1464569.ngn