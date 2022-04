Kỷ luật Cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Trong hai ngày 19 và 20-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 14. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Kỷ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Kỷ luật Cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có vi phạm qua giải quyết tố cáo, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các ông: Đinh Chung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Vạn Xuân kiểm điểm, xem xét trách nhiệm

Xem xét kết quả giám sát, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo, kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân; kịp thời khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

