Kiến nghị người đi xe máy dưới 50 phân khối phải có bằng lái: Cần đánh giá sự cần thiết

Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe điện trên đường. Ảnh: PV

Đại biểu Lý Thị Lan (Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang) cho rằng, hiện học sinh cấp 3 và người trên 16 tuổi sử dụng xe dưới 50 phân khối (cc) tham gia giao thông trên đường rất nhiều, tuy nhiên phần lớn chưa được đào tạo, sát hạch, thậm chí có nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật trật tự an toàn giao thông khi lưu thông, việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Do vậy, bà Lan kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành xem xét ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50cc.

Chiều 27/11 trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết, dự thảo Luật Giao thông đường bộ được trình Chính phủ cho ý kiến để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội đang diễn ra không có nội dung người điều khiển dưới 50cc phải sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, dự thảo Luật An toàn giao thông Bộ Công an báo cáo Chính phủ chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 6 (đang diễn ra) cũng không có nội dung trên.

Cần đánh giá tác động

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội luật gia Hà Nội, cho rằng, tăng cường công tác quản lý, siết chặt các quy định để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trong đó có ATGT là rất tốt, tuy nhiên khi áp dụng một số quy định, nội dung mới, cần phải thực tế và được luật pháp quy định. Theo ông Tuyến, các nước phát triển trên thế giới không yêu cầu người điều khiển xe máy dưới 50cc phải sát hạch, có bằng lái.

Ông Tuyến cho rằng, đối tượng sử dụng loại xe này chủ yếu là học sinh phổ thông; các em đang học chương trình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên đường, trong đó có việc điều khiển các xe máy dưới 50cc. Do vậy có thể nói, đây hiện là chương trình học, thực nghiệm bắt buộc của mỗi trường học, và là cơ sở pháp lý để học sinh sử dụng xe dưới 50cc. Các em có sử dụng, điều khiển được xe an toàn thì gia đình mới mua, giao xe cho đi.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết, hiện cả nước có đến 23 triệu học sinh, trong đó học sinh phổ thông chiếm 30 - 40%, do vậy đề xuất áp dụng quy định sát hạch, cấp bằng lái xe dưới 50cc cho đối tượng này cần phải đánh giá được sự cần thiết và tác động đến xã hội. “Nếu quy định áp dụng nhưng chưa đánh giá được tác động, dẫn đến cú sốc cho các nhà trường, phụ huynh và quá tải cho các trung tâm đào tạo lái xe ở các tỉnh, thành phố thì lại là hệ lụy xấu, bất an cho xã hội”, ông Quyền nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]