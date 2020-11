Kiểm soát viên không lưu lệnh một đằng, phi công đi một nẻo

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 07:30 AM (GMT+7)

Một cơ trưởng của hãng hàng không K-Mile đã không tuân theo lệnh kiểm soát viên không lưu sau khi hạ cánh tại Nội Bài.

Cơ trưởng hãng hàng không K-Mile đã không tuân theo huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu sau khi hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài

Nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, mới đây, một cơ trưởng của hãng K-Mile đã không tuân theo huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu sau khi hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cần phải nói rằng K-Mile là hãng hàng không chuyên vận chuyển hàng hoá có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan.

Cụ thể, sau khi thực hiện chuyến bay 8K524 từ Bangkok về Nội Bài, hiện chưa rõ lý do vì sao mà khi kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho tàu bay lăn theo lộ trình từ đường băng 11L/29R đến đường lăn S2 - S2A, tổ bay lại cho tay lăn đến đường lăn S1.

Vì thế, khi lăn đến nút giao giữa S1 và S4, tổ bay đã phải dừng chờ khoảng 4 phút. Sau đó tổ bay tiếp tục lăn về SA2. Tuy nhiên, khi đến nút giao với đường lăn S1B, tàu bay đã không rẽ vào mà lại lăn về vị trí trước sân đỗ VAECO. Đài kiểm soát không lưu sau đó buộc phải yêu cầu xe kéo đẩy của CTCP phục vụ mặt đất Hà Nội phối hợp kéo về vị trí định trước an toàn.

Thông tin từ TCT Cảng hàng không VN (ACV) cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống đèn, sơn kẻ tín hiệu khu bay hoạt động tốt, có đầy đủ biển báo chỉ dẫn.

Theo các chuyên gia hàng không, những sự việc này đều tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Khắc phục tình trạng trên, nhà chức trách hàng không đều đã yêu cầu các hãng hàng không đưa các vụ việc nói trên vào bài tập tình huống thực tế trong bản tin an toàn hàng không cũng như trong tài liệu huấn luyện phi công nhằm đánh giá, kiểm soát rủi ro an toàn hàng không khi hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu quán triệt đến toàn bộ phi công phải tuân thủ nghiêm huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu, tuân thủ đúng quy định về tốc độ khi tàu bay lăn vào bến đậu cũng như đúng theo các động tác tín hiệu của nhân viên đánh tín hiệu khi vào bến đỗ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trong những trường hợp như thế này, nhà chức trách hàng không có thể ra quyết định xử phạt hơn 7,5 triệu đồng do lỗi điều khiển tàu bay trên đường lăn, sân đỗ không tuân theo hướng dẫn của hệ thống dẫn đỗ tàu bay, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không mà chưa uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/kiem-soat-vien-khong-luu-lenh-mot-dang-phi-cong-di-mot-neo-d486846.h...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/kiem-soat-vien-khong-luu-lenh-mot-dang-phi-cong-di-mot-neo-d486846.html