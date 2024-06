Không khởi tố vụ án nữ sinh bị cây xanh đè chết

Ngày 10-6, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nữ sinh cấp 3 bị cây xanh gãy đổ đè tử vong.

Cây tùng ngã đổ, đè nữ sinh lớp 11 tử vong khi bán hoa tươi bên đường

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thắng Lợi báo tin. Theo tin báo, sáng 13-2, em Nhâm Hoàng Huyền T. (SN 2007, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cùng bạn rủ nhau mở sạp bán quà nhân ngày Valentine tại khu vực vỉa hè gần cổng ra vào của Tòa giám mục giáo phận Buôn Ma Thuột (số 104 Phan Chu Trinh).

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi em T. ngồi bán hàng thì 1 cây xanh nằm trong khuôn viên Tòa giám mục bị bật gốc, ngã đổ theo hướng từ trong Tòa giám mục ra ngang đường Phan Chu Trinh, đè trúng người em T.

Phần gốc rễ của cây tùng bị mục nát

Ngay sau đó, người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa em T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, do thương tích nặng nên em T. đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội xảy ra.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngày 13-2 (mùng 4 Tết), em T. (học lớp 11) rủ bạn bán hoa tươi, quà phục vụ mua sắm nhân ngày Valentine. Trong lúc bán hoa tươi thì bị cây xanh trồng trong Tòa giám mục gãy đổ, đè trúng. Theo quan sát, cây tùng hàng chục năm tuổi đã bị mục nát hoàn toàn phần gốc rễ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]