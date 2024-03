"Không có các anh Công an, tôi không biết đi bộ đến bao giờ mới về đến Kon Tum"

Ngày 22/3, Đại úy Phạm Văn Phong, Trưởng Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, sau hơn 1 tuần trở về nhà, anh A Dương (SN 1987, ngụ thôn Tê Xô Ngoài, xã xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã ổn định tinh thần, người nhà đang lo chữa trị đôi chân phù nề của anh đồng thời thông qua Công an xã Đăk Tơ Kan gửi lời cảm ơn đến Công an xã Bình Hòa Nam vì đã giúp đỡ anh về nhà an toàn.

Công an xã Bình Hòa Nam hỗ trợ lộ phí để anh Dương về Kon Tum.

Theo Đại úy Phong, trưa 15/3, người dân phát hiện anh Dương đi bộ lang thang trên đường với dấu hiệu mệt mỏi, 2 cổ chân sưng to nên đưa đến Công an xã Bình Hòa Nam. Anh Dương không mang theo giấy tờ tùy thân, giọng nói mệt nhọc do bị đói nhiều ngày nên Đại úy Phong kêu anh em trong xã mua đồ ăn, nước uống để anh Dương lấy lại sức rồi mới tiếp tục làm rõ vụ việc.

Sau khi được ăn uống, nghỉ ngơi, anh Dương cho hay, nhà ở tận Kon Tum, gia đình khó khăn nên khi được một đối tượng rủ vào các tỉnh miền Tây phụ hồ kiếm tiền, anh Dương đã khăn gói đi theo. Sau 2 tuần làm việc, anh Dương không được trả tiền công, người giới thiệu anh Dương cho chủ thầu bỏ trốn không liên hệ được. Không tiền trong người, công việc nặng nhọc lại không trả công, anh Dương quyết định đi bộ về nhà. Sau 4 ngày đi bộ thì anh Dương lạc đến địa bàn xã Bình Hòa Nam.

Ngoài lộ phí, Công an xã còn chuẩn bị thực phẩm để anh Dương lót dạ trên xe.

Đại úy Phong đã liên hệ với phía Công an xã Đăk Tơ Kan để tìm hiểu và được biết, anh Dương thuộc diện hộ nghèo trong xã, chưa có tiền án, tiền sự, chấp hành tốt pháp luật tại địa phương. Người nhà anh Dương cũng cho hay, từ khi anh Dương đi theo người lạ để làm phụ hồ đến nay cả gia đình không nhận được tin tức của anh, cả gia đình cũng rất lo lắng.

Sau khi xác minh rõ vụ việc, Công an xã đã quyên góp được số tiền 2,3 triệu đồng từ cán bộ chiến sĩ và người dân giúp anh Dương làm lộ phí về quê. Công an xã chủ động thuê xe chở anh Dương từ Long An ra Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh), chủ động đặt vé để xác định anh Dương được về đến nhà an toàn.

Trước tấm chân tình, hỗ trợ, giúp đỡ người gặp khó khăn của Công an xã và người dân Bình Hòa Nam, anh Dương xúc động: “Nếu không có các anh Công an thì tôi không biết bao giờ mới có thể về đến nhà, cảm ơn các anh rất nhiều!”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]