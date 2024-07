Không bao che sai phạm ở Đồi Cù

Chuyển vụ mất hơn 37,5 ha rừng sang công an Liên quan dấu hiệu vi phạm tại dự án sân golf The Dàlat At 1200 nằm trên 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương mà Báo Người Lao Động phản ánh, tại họp báo, ông Ngô Văn Ninh cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đơn Dương điều tra vụ việc mất 37,5 ha rừng ở đây. Dự án The Dàlat At 1200 có vốn đầu tư ban đầu 18 triệu USD, diện tích đất 567 ha và mặt nước 183 ha. Công ty TNHH Acteam International được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4-2007 và thay đổi lần 2 vào năm 2009. So sánh biến động giữa 2 lần kiểm kê rừng tại dự án (năm 2007 và năm 2022), cơ quan chức năng phát hiện hơn 37,5 ha rừng bị mất.