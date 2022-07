Khởi tố vụ án liên quan khu "đất vàng" giữa TP Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" liên quan dự án Hạc Thành Tower được xem là khu "đất vàng" giữa trung tâm TP Thanh Hóa.

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower (tại số 3, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Đây là khu "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa giữa lòng TP Thanh Hóa.

Khu đất vàng giữa trung tâm TP Thanh Hóa vướng nhiều tai tiếng

Liên quan tới vụ án này, nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản và thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) tra soát, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 2 cá nhân để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 17-2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thanh tra tổng thể về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2021, trong đó có dự án Hạc Thành Tower.

Tuy nhiên, ngày 7-3, UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có văn bản thay đổi dự án thanh tra. Theo đó, dự án Hạc Thành Tower được đưa ra khỏi danh sách thanh tra và thay thế thành một dự án khác.

Về lý do thay thế dự án, ông Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, trả lời báo chí trong cuộc họp báo quý 1/20022 cho biết dự án Hạc Thành Tower đang được Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, do đó thanh tra tỉnh đưa ra khỏi diện thanh tra để tránh chồng chéo.

Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện.

