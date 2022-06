Hàng loạt cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì vụ giao "đất vàng" tại Nha Trang

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với một số cựu cán bộ tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc một số cựu cán bộ Khánh Hoà liên quan đến sai phạm tại khu đất số 1, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gồm: Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính), Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT), Trần Quang Bửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Nguyễn Văn Nhựt (Phó Giám đốc Sở KH-ĐT), Trần Sỹ Quân (Phó Cục trưởng Cục thuế) và Lê Huy Toàn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang), Trần Văn Thọ (nguyên Giám đốc BLQ Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) và Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó trưởng phòng vật giá - Sở Tài chính).

Các bị can trên đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do liên quan đến sai phạm trong việc giao khu “đất vàng” tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ (số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) cho doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 30/3/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang và quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với ông Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN-MT) và Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh bị bắt vào năm 2021

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa cùng tội danh nêu trên gồm: Nguyễn Ngọc Tâm, Vũ Xuân Thiềng, Nguyễn Văn Nhựt, Trần Sỹ Quân và Lê Huy Toàn. Cơ quan công an xác định các bị can trên đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền hơn 74 tỉ đồng.

Đến ngày 15/6/2022 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 9 bị can nêu trên và ra các quyết định khởi tố bị can đối với các ông Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Văn Dẽ (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng), Trần Văn Thọ (nguyên Giám đốc BLQ Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) và Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó trưởng phòng vật giá - Sở Tài chính) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Như Tiền Phong đã phản ánh, tháng 3/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu “đất vàng” số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, thuộc trường Chính trị Khánh Hoà cũ.

Vào năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hoà có quyết định số 411 thu hồi toàn bộ 7.388,9 m2 đất tại trường Chính trị Khánh Hoà cũ giao cho Công ty CP Thanh Yến (trụ sở Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thực hiện dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ- Y tế- Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư - Nha Trang center 2 (nay là dự án Gold Coast, dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức hợp đồng BT).

Khu "đất vàng" trường Chính trị Khánh Hoà cũ nay là dự án Gold Coast

Việc giao khu “đất vàng” đó là để đổi đất cho Công ty Thanh Yến thực hiện dự án BT, đầu tư hơn 149 tỷ đồng xây lại trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới tại khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, ngoại thành TP. Nha Trang.

Tuy nhiên, việc giao khu đất tại trường Chính trị Khánh Hoà cho Công ty CP Thanh Yến làm dự án Nha Trang Center 2 và khách sạn, nhà ở chung cư, không thực hiện đấu giá, đấu thầu theo đúng qui định pháp luật và gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

