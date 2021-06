Khởi tố 1 bị can tấn công báo điện tử VOV

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 19:46 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã thực hiện quy trình tố tụng đối với một bị can trong vụ việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ngày 21/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can liên quan đến vụ việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng.

Theo tướng Xô, hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của nhóm đối tượng khi tấn công mạng nhằm vào báo điện tử VOV nên thông tin chi tiết cũng như danh tính đối tượng sẽ được thông tin với báo chí khi có kết quả điều tra.

Về phần dư luận nói về việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tướng Xô cho hay hiện các tài liệu điều tra chưa chứng minh vụ việc có liên quan đến bà Hằng và đây chỉ là thông tin suy diễn.

Báo điện tử VOV bị tấn công mạng vào ngày 13/6.

Trước đó, trong ngày 13/6, trang web chính thức của báo điện tử VOV bị tấn công bằng hình thức DDOS (từ chối dịch vụ) và các nền tảng mạng xã hội của báo này cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực, đánh giá thấp.

Sau khi bị tấn công, trang web chính thức của báo điện tử VOV đã không thể truy cập.

Đến ngày 18/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác định được một số đối tượng có liên quan đến vụ tấn công mạng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệu tập nhóm người này đến trụ sở để làm việc.

Báo điện tử VOV được thành lập ngày 3/2/1999. thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đài phát thanh quốc gia của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đài được quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số, truyền dẫn và phát sóng. Đài Tiếng nói Việt Nam có đủ 4 loạt hình báo chí gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử trực tuyến.

