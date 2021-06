Khởi tố tài xế nhà xe Chín Nghĩa vì chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 22:00 PM (GMT+7)

Tài xế của nhà xe Chín Nghĩa - Quảng Ngãi có hành vi chống người thi hành công vụ, cụ thể là chống đối, phun nước bọt vào CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 1-6, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1989, trú xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Chống người thi hành công vụ"

Tuấn là lái xe khách biển số 76B-010.22 của nhà xe Chín Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, tối 30-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tài xế Nguyễn Quốc Tuấn

Theo cơ quan công an, khoảng 17 giờ 30 ngày 28-5, CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1, địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã ra hiệu dừng xe khách BKS 76B 01022 của nhà xe Chín Nghĩa (chạy tuyến Quảng Ngãi - Hải Phòng) do Tuấn làm tài xế. Tuy nhiên, tài xế Tuấn đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Cụ thể, tài xế này đã lái xe tông vào trụ sở chốt suýt làm sập chốt, xe bị bể kính. Tuấn còn chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, cả tài xế và phụ xe còn chống đối quyết liệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt như y tế, công an huyện Hoà Vang.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo, phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan điều động xe khách khác chở 37 hành khánh tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với hành khách trên xe Chín Nghĩa, đồng thời điều động xe khác đưa các hành khách tiếp tục hành trình. Ảnh: Quang Vũ

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng sau đó đã tạm giữ xe khách và bàn giao 4 người, bao gồm tài xế và phụ xe, cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-tai-xe-nha-xe-chin-nghia-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-ta...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-tai-xe-nha-xe-chin-nghia-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-chot-kiem-soat-dich-covid-19-20210601212542206.htm