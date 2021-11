Khởi tố Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 09:53 AM (GMT+7)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can đối với Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài.

Sáng 20-11, nguồn tin của Báo Công an TP.HCM, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Tuấn Dương (SN 1978; ngụ P.An Cựu, TP.Huế) – Phó giám đốc Cảng HKQT Phú Bài để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Tháng 7-2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi “Tham ô tài sản”.

Như vậy, trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cảng HKQT (sân bay) Phú Bài, đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố 6 bị can; trong đó bắt tạm giam 5 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can (Phùng Tuấn Dương).

Trước đó, ngày 24 và 28-7-2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt Đỗ Chí Thành (SN 1962) - Giám đốc; Lê Văn Lộc (SN 1967) - Phó giám đốc và Trần Xuân Long (SN 1978) - Chánh Văn phòng Cảng HKQT Phú Bài đều về hành vi “Tham ô tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 19-11, Cơ quan ANĐT thực hiện khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1965; quê Quảng Nam) – Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) tại Thừa Thiên Huế và Nguyễn Tiến Đường (SN 1988) – Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công).

Các bị can làlãnh đạo của Cảng HKQT Phú Bài lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với 2 chủ doanh nghiệp đã thống nhất để nhiều lần chiếm đoạt tài sản tại Cảng HKQT Phú Bài (thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) hơn 6 tỷ đồng thông qua việc đấu giá quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, trực tiếp là Cảng HKQT Phú Bài.

Mặt khác, người lao động, các tài xế taxi của 2 doanh nghiệp bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng khi vẫn phải nộp tiền phí cao khi tham gia dịch vụ tại Sân bay quốc tế Phú Bài.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Tiến Đường.

