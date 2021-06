Khởi tố một nguyên phó tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 07:24 AM (GMT+7)

Cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng một tổng cục trước đây thuộc Bộ Công an.

Ngày 15-6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên tổng cục phó một tổng cục trước đây thuộc Bộ Công an, vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Phan Văn Anh Vũ tại một phiên toà khác - Ảnh: TTXVN

Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông Nguyễn Duy Linh có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) ở thời điểm năm 2018, khi ông Linh là Phó tổng cục trưởng một tổng cục trước đây thuộc Bộ Công an.

