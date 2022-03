Khởi tố cựu Chủ tịch Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương

Cơ quan công an đã ra các quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm.

Tối 3/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP); Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP); Huỳnh Thanh Hải (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Võ Hồng Cường (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng); Ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển - con gái Nguyễn Văn Minh) và Trần Đình Như Ý (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển). Cả 6 bị can nói trên đều bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

