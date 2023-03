Khởi tố chủ cơ sở đổ 600 tấn chất thải rắn để san lấp mặt bằng

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Tô Văn Hải (SN 1970, HKTT tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra, bị can Tô Văn Hải mua lại hai khu đất có diện tích khoảng gần 25.000m2 và xin giấy phép khai thác đất san lấp, đất sét gạch đứng tên Cơ sở nuôi trồng thủy sản Thăng Tiến.

Sau khi khai thác xong diện tích 15.000m2, độ sâu khoảng 7-8m, bị can Hải đã gia cố và san lấp để làm ao nuôi cá.

Quá trình san lấp, bị can Hải mua đất san lấp. Tuy nhiên, lượng đất để san lấp quá nhiều, nên từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2022, bị can Hải cho một số cá nhân đổ khoảng 600 tấn chất thải rắn trên diện tích san lấp để tiết kiệm chi phí mua vật liệu san lấp.

Sau đó, Hải sử dụng đất còn dư khi khai khác đất san lấp, đất sét gạch và mua đất đổ lên trên để che giấu chất thải.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-chu-co-so-o-600-tan-chat-thai-ran-e-san-lap-mat-bang-a599605.html