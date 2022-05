Khởi tố, bắt tạm giam người trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thái đã lấy tổng cộng 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 có giá trị khoảng 11 triệu đồng.

Ngày 20-5, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Theo hồ sơ điều tra, do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên Thái nảy sinh ý định trộm cắp các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2. Khoảng 4 giờ sáng 3-5, Thái gỡ trộm các nắp cống và bán cho bà N.T.M (chủ vựa ve chai) được 700.000 đồng.

Ngày 5-5, Thái tiếp tục lấy thêm bán cho một người đi xe ba gác (không rõ lai lịch) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh với giá 400.000 đồng.

Ngày 13-5, qua truy xét, trinh sát Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 1 bắt giữ Thái. Riêng bà M. không biết các nắp chắn rác là đồ trộm cắp nên công an không xử lý.

Cơ quan công an xác định Thái đã lấy tổng cộng 32 nắp chắn rác (chưa thu hồi được) có giá trị khoảng 11 triệu đồng.

