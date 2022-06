Khởi tố 3 cán bộ y tế ở Quảng Ninh liên quan đến Công ty Việt Á

3 cán bộ y tế ở Quảng Ninh vừa bị khởi tố để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến Công ty Việt Á.

Tối 13/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can đối với Nguyễn Xuân Tiến (Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều); Nguyễn Thành Định (Phó giám đốc Trung tâm Y tế Đông Triều); bà Nguyễn Thị Thanh Hảo (Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã) và bà Đào Thị Kim Dung (Trưởng phòng Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 bị can đã làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Việt Á, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan.

Ngoài 4 bị can trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh kết luận UBND thị xã Đông Triều có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; sai phạm trong thực hiện gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Việt Á.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục xem xét trách nhiệm của ông Phạm Văn Thành (Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch thị xã Đông Triều).

Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 60 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế), Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) sau khi xác định 3 bị can có nhiều sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á.

