Khẩn trương xác minh, xử lí nghiêm vụ tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí

Chế tài đối với hành vi vi phạm Trường hợp đầu bếp Võ Quốc cho rằng mình bị hack tài khoản Facebook để đăng nội dung xúc phạm nhà báo thì cần phải yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ xem tài khoản Facebook đó có bị hack hay không. Trường hợp sau khi xác minh, nếu cơ quan chức năng kết luận tài khoản Facebook trên không bị hack mà do chính chủ đăng bài viết thì chủ tài khoản sẽ bị xử lí tuỳ theo mức độ vi phạm. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, chủ tài khoản có thể bị phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội; buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Cạnh đó, Điều 331 BLHS cũng quy định người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm. Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn LS TP.HCM)