Khách hoảng hốt vì máy tính “bốc hơi” sau khi soi chiếu tại sân bay

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 09:45 AM (GMT+7)

Một hành khách bất ngờ phát hiện chiếc máy tính xác tay bỗng dưng biến mất sau khi thực hiện soi chiếu hành lý xách tay tại sân bay Chu Lai.

Mới đây, tại CHK Chu Lai, một hành khách vừa làm thủ tục soi chiếu an ninh bất ngờ phát hiện chiếc máy tính xách tay không cánh mà bay. Hành khách này hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành, sau đó phải trình báo các cơ quan chức năng tại CHK Chu Lai.

An ninh sân bay lập tức trích xuất camera và phát hiện một nam hành khách đã “cầm nhầm” chiếc máy tính này. Tuy nhiên, thời điểm đó, hành khách này đã lên máy bay đi TP.HCM. Ngay lập tức, an ninh sân bay Chu Lai liên hệ với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và gửi toàn bộ hình ảnh, nhận dạng, thông tin về vụ việc.

Tiếp nhận thông tin và hình ảnh trích xuất camera, đội an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng ra khu vực ga quốc nội đến, nhận diện hành khách khi chuyến bay vừa hạ cánh.

Nam hành khách sau đó cho biết do đi cùng nhiều người nhà và bản thân đi phía sau nên tưởng máy tính của người nhà mình. Khi lên tàu bay kiểm tra lại thì phát hiện không phải nên đã bàn giao lại cho tiếp viên tổ bay để trả lại cho hành khách.

Đội an ninh cơ động xuống khu vực quầy hành lý thất lạc yêu cầu đại diện hãng xác minh và được thông báo là tiếp viên tổ bay đang giữ 1 máy tính xách tay và sẽ sớm bàn giao lại cho bộ phận hành lý thất lạc để trao trả cho khách.

Chia sẻ với Báo Giao thông, một nhân viên an ninh hàng không cho hay, trường hợp này là do khách vô ý cầm nhầm. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hành khách không kìm chế được lòng tham khi thấy đồ của khách khác tại điểm soi chiếu. Nhiều trường hợp còn cố tình trộm đồ của khách khác do đang ngủ hoặc sơ ý trong khu vực cách ly…

Mọi khu vực trong sân bay đều được trang bị camera an ninh, tuyệt đối không có “điểm mù”. Ngay cả trong trường hợp hành khách lên máy bay đi khỏi, cũng không có nghĩa là hành vi “chôm đồ” sẽ trót lọt.

“An ninh sân bay nơi đến sẽ nhanh chóng nhận được thông tin, phối hợp xử lý và hành khách dù muốn hay không cũng sẽ buộc phải thừa nhận hành vi của mình”, nhân viên này cho biết.

Được biết, hành vi trộm cắp trong cảng hàng không, sân bay có thể bị phạt tới 8,5 triệu đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khach-hoang-hot-vi-may-tinh-boc-hoi-sau-khi-soi-chieu-tai-san-bay-d5...