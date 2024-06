Kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải tông tử vong 2 ông cháu

Sáng 12-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 ông cháu thương vong tại đoạn đường thuộc phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào chiều 11-6.

Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 ông cháu thương vong. Ảnh: BTH

Tại gia đình các nạn nhân, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, và các thành viên trong đoàn đã động viên, chia sẻ mất mát với người thân của nạn nhân cùng bà con khu phố. Đồng thời, mong muốn gia đình cố gắng vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan tới vụ tai nạn, tin từ Đội CSGT-TT Công an TP Thanh Hóa cho biết nguyên nhân sơ bộ ban đầu do người điều khiển xe tải không chú ý quan sát. Công an cũng đã có kết quả kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế, qua đó lái xe không vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 11-6, tại đường Cán Cờ, Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 ông cháu thương vong chiều 11-6

Vào thời điểm trên xe tải chuyên dùng BKS 36HC-001.xx (loại xe bơm bê-tông) do tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1983, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa) điều khiển trên đường Cán Cờ. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường vành đai Khu công nghiệp Hoàng Long, xe tải chuyên dụng đã đâm va vào xe máy BKS 36B8-571.xx do ông N.T.K. (SN 1960, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Lúc này, ông K. chở theo 2 cháu nhỏ gồm N.T.A.N. (SN 2015) và N.T.B.N. (SN 2018; cùng ngụ phường Tào Xuyên).

Hậu quả, các nạn nhân bị xe tải cuốn vào gầm khiến ông K. và cháu N tử vong tại chỗ, cháu N bị thương dập nát phần chân trái, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, hiện đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

Hiện, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]