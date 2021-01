Kẻ thù số 1, số 2 của Giám đốc Công an Đắk Nông là gì?

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 10:01 AM (GMT+7)

Giám đốc Công an Đắk Nông khẳng định tại thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không có băng nhóm tội phạm nào lộng hành.

Ngày 21-1, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định không để băng nhóm xã hội đen lộng hành

Tại buổi gặp, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã thông báo một số nội dung, kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của công an tỉnh. Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp nhưng lực lượng Công an Đắk Nông đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa tại địa phương.

Trong năm qua, lực lượng Công an Đắk Nông đã khám phá, làm rõ nhiều vụ án, chuyên án lơn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều tập thể, cá nhân trong Công an tỉnh Đắk Nông nhiều lần được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an biểu dương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông là một trong những đơn vị dẫn đầu, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, khẳng định trong những thành tích, chiến công xuất sắc đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Đội ngũ phóng viên báo chí đã tuyên truyền hiệu quả về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, góp phần kìm giảm các loại tội phạm.

Đại tá Hồ Văn Mười cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các phóng viên và khẳng định tại thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có băng nhóm tội phạm nào lộng hành.

"Bộ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ nơi nào để các băng nhóm tội phạm lộng hành thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm. Băng nhóm tội phạm là kẻ thù số 1 của tôi, thứ 2 là ma túy. Tất cả tội phạm đều phải xử lý nhưng 2 loại tội phạm này là không thể chấp nhận được" - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

