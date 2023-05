Kê biên nhiều tài sản của cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình và đồng phạm

Cụ thể, vụ án liên quan đến việc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Đồng, cựu Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình và 7 đồng phạm.

Cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình Nguyễn Đồng và cựu Trưởng phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình) Đỗ Hữu Tiệp.

Theo kết luận điều tra, trước khi thực hiện dự án, ông Tiệp đã đề xuất với ông Đồng "để chúng em làm". Ông Đồng biết gia đình ông Tiệp có công ty chuyên làm các dự án về cung cấp thiết bị công nghệ thông tin nên ông Tiệp được giao thực hiện dự án và được giao riêng tham mưu các bước, từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Từ sự ưu ái này, ông Tiệp đã bàn bạc, thông đồng nâng giá thiết bị để chiếm hưởng 30% giá trị chênh lệch từ hợp đồng các gói thầu so với giá thị trường.

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình triển khai dự án, ông Đồng là người chịu trách nhiệm cao nhất và đã đồng ý cho một công ty thân quen với Đỗ Hữu Tiệp cựu Trưởng phòng Quản trị được thực hiện dự án trước khi có quyết định chủ trương và nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư. Cơ quan CSĐT cáo buộc ông Đồng không làm, làm không đúng quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 6,2 tỉ đồng.

Đối với khoản tiền 2,3 tỉ đồng cựu Trưởng phòng Quản trị Đỗ Hữu Tiệp khai đưa cho ông Đồng, đến nay cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận rằng ông Đồng đã nhận khoản tiền này.

Kết luận điều tra cho rằng ông Đồng là người có quyền hạn cao nhất, phải chịu trách nhiệm chính với hậu quả đã xảy ra với vai trò đồng phạm với cấp dưới. Hành vi của ông Đồng gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Đảng, chính quyền và cần phải được xử lý nghiêm để răn đe và giáo dục.

Để phục vụ quá trình điều tra và đảm bảo việc khắc phục hậu quả, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kê biên và phong tỏa nhiều tài sản của ông Nguyễn Đồng tại xóm Đồng Chụa (xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), phong tỏa tài khoản chứng khoán số 069C181008 của bị can Tiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, trong đó bao gồm 250 chứng khoán mã ABC, 100 chứng khoán mã AMD, 1.500 chứng khoán mã FLC, 100 chứng khoán mã HAI, 2.800 chứng khoán mã LPB, 500 chứng khoán mã NT2 và 200 chứng khoán mã POW.

Đối với bị can Trần Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty PTC, người cùng bị can Tiệp đã bàn bạc, thống nhất thủ đoạn mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị cung cấp cho dự án, Công an đã kê biên 1 căn nhà và 2 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Ngoài ra, để khắc phục hậu quả của vụ án, vợ bị can Tiệp đã nộp cho chồng 3 tỉ đồng, vợ ông Đồng đã nộp 385 triệu đồng và vợ của 5 bị can khác đã nộp tổng cộng số tiền hơn 600 triệu đồng.

