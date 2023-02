Infographic: Chân dung 5 chiến sĩ tinh nhuệ của TP HCM tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, chiều 9-2, 5 chiến sĩ PCCC và CNCH của TP HCM đã nhận lệnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ sau thảm họa động đất tại đất nước này. Ngay trong chiều cùng ngày, 5 chiến sĩ gồm trung tá Nguyễn Chí Thành, thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, đại úy Nguyễn Trường Nam, thượng úy Nguyễn Văn Trung và thượng úy Nguyễn Nhật Phương di chuyển ra Hà Nội để cùng đi với Đoàn công tác của Bộ Công an sang đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 12 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 16 giờ 30 giờ Việt Nam) ngày 10-2, 5 chiến sĩ từ TP HCM cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến sân bay ở thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ. "5 chiến sĩ được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ là những thành viên tinh nhuệ nhất của lực lượng PCCC và CNCH TP HCM. Họ có sức khỏe tốt, nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, có chuyên môn nghiệp vụ cao và đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ" - đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM, cho biết.