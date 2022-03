Hơn 300 "tổ lái" bị xử lý trong 3 đêm lực lượng 141 thay đổi chiến thuật: Những cảnh báo…

Chủ Nhật, ngày 13/03/2022 10:00 AM (GMT+7)

Chỉ trong vòng 3 đêm (từ ngày 9-3), sự điều chỉnh về chiến thuật của liên quân 141 cùng các đơn vị, địa bàn thuộc CATP Hà Nội đã phát huy tác dụng: trên 300 thanh thiếu niên “tổ lái” đã bị phát hiện, xử lý. Con số đáng suy ngẫm này cũng đã phát đi những nguy cơ, cảnh báo…

Tội phạm mang gương mặt con trẻ

Hơn 300 thanh thiếu niên, tuổi ít thì 14, nhiều cỡ trên dưới 20, bị lực lượng 141 và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội phát hiện, xử lý trong 3 đêm trở lại đây; nhiều đứa trẻ có thể chỉ là a dua, a tòng. Nhưng chắc chắn không ít trong số đó, mầm mống, thậm chí hành vi vi phạm pháp luật, đã định hình, thực hiện.

39 thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số... bị 141 chặn giữ, xử lý đêm 9, rạng sáng 10-3

Vũ khí thô sơ, chất kích thích gây nghiện bị cấm…đó là những tang vật đi kèm với thân chủ là những đứa trẻ, mà ban ngày vốn dĩ hiền lành; nhưng đêm tối đến, với những chiếc xe máy không biển số, không gương chiếu hậu, không mũ bảo hiểm, chúng trở nên hết sức nguy hiểm trên đường phố.

Câu chuyện chớp nhoáng ở khu vực lập hồ sơ hành chính tại CAQ Hai Bà Trưng, hôm 10-3 vừa rồi, nhiều đứa trẻ vẫn không giấu được cảm xúc khi kể về những cú vít ga, bốc đầu, nhất là phía sau chúng là…bạn gái cũng chỉ ở tuổi trăng tròn. Có đứa còn không giấu cảm giác thích thú khi được… các chú công an truy đuổi. Và nếu thoát, khi tụ tập lại ở điểm khuất nào đó, đứa trẻ ấy vỗ ngực như một ngôi sao.

Hết sức nguy hiểm và không còn là nguy cơ nữa, là tình trạng những đứa trẻ, đám thanh niên niên rời nhà sau 20h đến sáng hôm sau, không khi nào không mang theo hung khí. Những thanh tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn dài hàng mét, những chiếc dùi cui điện, lưỡi lê…Số hung khí này sẵn sàng được sử dụng tấn công những người, những đối thủ mà chúng cảm thấy ngứa mắt, hoặc, từ mâu thuẫn vu vơ của 1 đứa nào đó trong nhóm, qua mạng xã hội.

Vụ án xảy ra tại quận Đống Đa, đêm 5-2 vừa rồi, là một ví dụ. Nguyễn Gia Huy (SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chém gây thương tích nặng ở đầu và tay.

Hung khí một nhóm "choai choai" mang theo

Bị chém và mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng khi làm việc với cơ quan Công an, Huy lại tỏ ra dè dặt cung cấp thông tin, thậm chí có dấu hiệu giấu giếm sự việc. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với việc trích xuất thông tin, hình ảnh qua hệ thống camera an ninh trên các tuyến phố gần nơi xảy ra vụ việc, CAQ Đống Đa đã dựng được diễn biến và các đối tượng gây án.

Hai đối tượng cầm đầu nhóm chém Nguyễn Gia Huy là Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Tiến Lộc (hay còn gọi là Long Phúc Xá, SN 2003, trú tại quận Hai Bà Trưng). Chính Tâm và Lộc đã “điều” gần 20 đồng bọn tham gia đánh nhau.

Đêm hôm ấy, địa điểm quyết chiến đầu tiên diễn ra ở Mậu Lương, quận Hà Đông. Khởi phát, hai nhóm trên dưới 30 đứa mới chỉ hò hét, chửi bới, cầm vỏ chai ném nhau. Sau đó, cuộc “khẩu chiến” biến thành màn rượt đuổi kinh hoàng dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn. Đến khoảng 0h10, khi tới trước cổng trường Tiểu học Kim Liên, Nguyễn Gia Huy bị nhóm Tâm, Lộc đuổi kịp. Thiếu niên 17 tuổi lĩnh cơ số nhát chém trên cơ thể.

Một dẫn chứng khác, là ổ nhóm 17 đối tượng (do Hoàng Thế Anh - SN 2003, trú ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu, cùng 16 đối tượng đều sinh năm từ 2002-2005) đang bị CQĐT CAQ Hoàn Kiếm xử lý điều tra về các tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác trên mạng xã hội, Thế Anh tập hợp đồng bọn đi giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 1h18 ngày 24-2-2021, các đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí như dao mèo, dao tông, tuýp gắn dao phóng lợn. Khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, thì gặp anh H.T.M chở chị N.T.M.H (SN: 2005, trú tại: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội), cùng đi với một số xe khác. Do nhầm tưởng là nhóm đối thủ của mình nên Hoàng Thế Anh cùng đồng bọn nhảy xuống, dùng hung khí chém khiến anh H.T.M tử vong.

Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh

Tóc nhuộm trắng xanh; 16 tuổi; quê quán Chính Lý, Lý Nhân; Hà Nam, Vũ Quang H…có mặt tại trụ sở CAQ Hai Bà Trưng chiều 10-3, với “tư cách” là đối tượng điều khiển xe máy không biển số, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu; không giấy phép lái xe; và…có phóng tốc độ cao, bị lực lượng 141 chặn giữ rạng sáng 10-3, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đứa trẻ này từ Lý Nhân, Hà Nam về Hà Nội mưu sinh ban ngày, còn tối là lấy xe máy tụ tập lang thang

“Cháu ra Hà Nội làm gì? Cháu làm cùng anh họ tại quán ăn ở huyện Thanh Trì. Xe máy mua lâu chưa? Bố mẹ cháu mua cho từ trước Tết. Sao không lắp biển số? Cháu chưa đến tuổi cấp bằng, với lại bố mẹ cháu đang làm thủ tục từ Tết nhưng chưa có biển? Làm thủ tục ở đâu? Dạ hình như ở quê. Thế tối qua lấy xe đi đâu? Sao không có bằng vẫn dám lái? Sao các chú Công an ra hiệu lệnh dừng vẫn chạy? Cháu hết giờ làm thì mấy đứa bạn rủ lên hồ (ý là hồ Hoàn Kiếm) chơi. Biết bị các chú Công an đuổi nên cháu sợ, định phóng chạy nhưng không kịp. Cháu biết mình vi phạm thế nào không? Dạ, các chú Công an vừa giải thích cho cháu rồi ạ…”

Vũ Quang H. là một trong 3 đứa trẻ, trong tổng cộng 39 thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ bị đưa về trụ sở CAQ Hai Bà Trưng để làm thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính, trong buổi chiều 10-3. Tất cả đều có điểm chung, là bố mẹ, người thân của chúng không quản lý được, và chúng cũng chẳng quan tâm xem bố mẹ có biết việc chúng làm hàng đêm hay không. Bất chấp những khuyến cáo không tập trung đông người, những cuộc đi đêm sau 21h, do dịch bệnh phức tạp.

Theo quy định pháp luật, những đứa trẻ vị thành niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi tiến hành lập biên bản xử lý, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu bố mẹ hoặc người thân của trẻ đến thực hiện chức năng giám hộ. Nhưng nhiều trong số 39 đứa trẻ bị lực lượng 141 chặn giữ đêm 9, rạng sáng 10-3, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bậc sinh thành xuất hiện.

Luật sư Lê Hồng Vân – đoàn Luật sư TP. Hà Nội khi trao đổi với chúng tôi đã nhấn mạnh: phải xem xét trách nhiệm của những người giao xe máy cho con trẻ điều khiển, gây rối trật tự công cộng! Điều này, pháp luật quy định rõ. Nhưng hình như đang khó khả thi. Bởi trong hồ sơ nhân thân của riêng 39 trường hợp bị đưa về CAQ Hai Bà Trưng, chúng tôi đọc thấy nhiều thông tin về sự đổ vỡ; nhiều thông tin về những đứa trẻ ở nông thôn về Hà Nội mưu sinh…Dịch dã như thế, hoàn cảnh gia đình như thế, “buông bỏ” là điều rất thật, mà đám con trẻ phải hứng chịu!

Vì một Hà Nội thật bình yên

Đại tá Dương Đức Hải – Trưởng phòng CSGT chia sẻ với chúng tôi một trong những chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP, khi quyết định thay đổi, điều chỉnh chiến thuật của lực lượng 141. Đó là phải từng bước, kiên trì và triệt để dập tắt những trận “bão đêm”, để mọi tuyến đường, phố ở Hà Nội phải thực sự bình yên, tĩnh lặng, sau 21h.

Lính 141 hòa mình trên mọi tuyến đường ở Hà Nội

Tuyến, địa bàn, thời gian, phương án, lực lượng…Tất cả đã sẵn sàng, và đầy quyết tâm, với chủ công được đặt lên vai liên quân 141: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động. “Động” theo diễn biến động, phức tạp của “bão đêm”, và thấy rõ kết quả sau 3 đêm đầu tiên: hơn 300 trường hợp thanh thiếu niên, cùng cả trăm phương tiện bị tạm giữ, xử lý. “Bão” chưa kịp hình thành, đã bị đánh tan ở Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ. Đêm cuối tuần này, có lẽ khá lâu, sự yên tĩnh mới trở lại ở khu vực hồ Thiền Quang, đường Nhật Tân, Lạc Long Quân, Đại Cồ Việt nối dài sang Kim Liên, Giải Phóng – Lê Duẩn…

Chiến thuật mới của 141 lần này xác định rõ: Từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đến những đứa trẻ vị thành niên, đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng, làm tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm cho lần tái phạm (nếu có). Hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình, vi phạm của đối tượng sẽ được 141 thu thập, tập hợp một cách đầy đủ nhất, để bàn giao cho Công an cơ sở lưu giữ hồ sơ đấu tranh.

141 hóa trang tuần tra hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ trên mọi nẻo đường của Thủ đô, đúng như chỉ huy Phòng CSGT khẳng định, là tấm lưới sắt được giăng để phòng ngừa, tấn công và triệt tiêu ngay tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân được bình yên; còn đua xe, cướp giật, hay tội phạm hình sự, hãy nhớ, bên cạnh chúng lúc nào cũng có sự giám sát, xuất hiện, ra tay của “lính” 141.

Chiến thuật mới – Quyết tâm mới; chắc chắn, “chất lượng” bình yên ở Thủ đô, của người dân, phải được nâng lên!

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/hon-300-to-lai-bi-xu-ly-trong-3-dem-luc-luong-141-thay-doi-chien-thuat-nhung-canh-bao-post498279.antd