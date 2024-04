Hơn 100 xe đặc chủng hiện đại nhất sẽ diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Cảnh sát cơ động

Ngày 5-4, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức họp báo thông tin về kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15-4-1974 - 15-4-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng CSCĐ cũng đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: PHI HÙNG

Ngày 19-5-2023, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm, ngày truyền thống lực lượng CSCĐ. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khích lệ động viên, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung lễ kỷ niệm và các hoạt động bên lề.

Theo đó, lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được tổ chức vào ngày 14-4 tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ngoài ra, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ báo công dâng Bác... cũng sẽ được tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn 2030; tuyên dương thanh niên cảnh sát cơ động tiêu biểu.

Bộ Tư lệnh cũng tổ chức các cuộc thi viết, trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề Cảnh sát cơ động – Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống…

Những hoạt động trên nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lần đầu tiên tập hợp các phương tiện đặc chủng hiện đại nhất

Cũng theo Thiếu tướng Thanh, CSCĐ là lực lượng được trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện đặc chủng hiện đại thực hiện nhiệm vụ vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh PHI HÙNG

Để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ tới đây, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, đại diện cho gần 33.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ toàn quốc đang nỗ lực, cố gắng luyện tập trong hơn ba tháng qua.

Nhiều màn diễu binh, biểu diễn võ thuật... được chuẩn bị công phu, chu đáo, hứa hẹn sẽ mang lại những màn biểu diễn đẹp mắt, nghiêm trang trong lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 14-4.

Sẽ có 25 khối diễu binh, các khối đại diện cho từng đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh, từ các khối cơ quan đến các đơn vị trung tâm huấn luyện, các trung đoàn đóng quân ở các vùng miền…

Ngoài ra, còn có các khối đại diện cho CSCĐ các địa phương, lực lượng dự bị chiến đấu của các trường Công an nhân dân

Nhiều trang thiết bị, xe đặc chủng hiện đại sẽ được huy động để phục vụ trong lễ kỷ niệm. Ảnh

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ huy động, tập hợp hơn 100 trang thiết bị, xe đặc chủng như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng…. để phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện để diễu hành, biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm.

Theo Thiếu tướng Thanh, đây là lần đầu tiên CSCĐ tập hợp các phương tiện đặc chủng hiện đại nhất, nhiều nhất từ trước đến nay.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cũng đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng phóng sự, ký sự về quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng CSCĐ.

Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, chiến đấu, góp phần tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng, động lực để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng học tập, noi theo.

Tuyên truyền các gương chiến đấu hy sinh, dũng cảm; hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, tư thế, lễ tiết tác phong, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

