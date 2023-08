Hôm nay, metro số 1 chạy thử toàn tuyến

Sáng nay (29-8), Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phối hợp cùng nhà thầu Hitachi tổ chức chạy thử toàn tuyến metro số 1. Đây là lần chạy thử nghiệm toàn tuyến đầu tiên từ ga Suối Tiên về ga Bến Thành của tuyến này.

Chạy thử nghiệm chào mừng lễ 2-9

MAUR cho biết để chào mừng lễ Quốc khánh 2-9, nhà thầu Hitachi đã tập trung nhân lực hoàn tất công tác lắp đặt và thử nghiệm khu vực ngầm để có thể kết nối thông suốt từ ga cuối Suối Tiên đến ga đầu Bến Thành, hướng đến chạy tàu toàn tuyến.

Tàu metro số 1 trong một lần vận hành thử nghiệm đoạn trên cao. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, nhà thầu Hitachi đã chia ngày làm việc ra hai giai đoạn. Ca ngày dành công trường cho các công việc lắp đặt và thử nghiệm, ca đêm sẽ dành cho công tác thử nghiệm, công tác nâng hạ vật tư và chạy tàu. Với nỗ lực này, MAUR và nhà thầu Hitachi sẽ tiến hành thử nghiệm toàn tuyến với tất cả 17 đoàn tàu.

Để đảm bảo cho việc chạy thử nghiệm toàn tuyến, nhà thầu Hitachi đã thi công lắp đặt đúng theo mục tiêu đề ra. Đồng thời, nhà thầu cũng đã thực hiện vận hành thử chức năng cho đầu máy toa xe như hệ thống hãm, hệ thống kéo, màn hình cho người vận hành, chức năng của cần lấy điện và giao diện với đường ray, hệ thống điện.

Nhà thầu Hitachi cũng cho biết công việc thi công, lắp đặt và thử nghiệm trong đoạn ngầm phức tạp hơn nhiều so với đoạn trên cao. Bởi phạm vi công trường hạn hẹp, thiết bị sử dụng nhiều hơn; các điều kiện về ánh sáng, thông gió không được thuận lợi như đoạn trên cao. Bên cạnh đó, mức độ giao diện, chồng lấn của các đơn vị thi công nhiều hơn do đây là đoạn thi công cuối cùng, các hạng mục, hệ thống phải hoàn thiện cùng lúc.

MAUR và nhà thầu Hitachi sẽ tiến hành thử nghiệm toàn tuyến với tất cả 17 đoàn tàu.

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm chở khoảng 20 người

Đại diện MAUR cho biết ban đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu Hitachi và các nhà thầu xây dựng khác trong việc tập trung tiến độ để có thể đưa đoàn tàu chạy thử nghiệm đoạn ngầm cũng như trên toàn tuyến đúng dịp lễ Quốc khánh 2-9. Theo đại diện MAUR, những lần chạy thử nghiệm thành công trước đó là cơ sở để chạy thử nghiệm toàn tuyến vào hôm nay.

Trước đó, hai đợt thử nghiệm đã diễn ra vào ngày 21-12-2022 và 18-1-2023. Sau đó, MAUR và nhà thầu cũng đã tổ chức đợt chạy thử nghiệm để kiểm tra hệ thống tiếp cung cấp điện, hệ thống đường ray. Bên cạnh đó còn có hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của hệ thống tín hiệu (Signalling) nhằm đánh giá khả năng bảo vệ tàu và hành khách khi có vật cản hoặc sự cố bất ngờ. Các lần thử nghiệm, tàu metro số 1 trước đó chỉ chạy từ Suối Tiên - Bình Thái với chiều dài khoảng 8 km và duy trì tốc độ chạy thử trung bình khoảng 20 km/giờ.

Trong hoạt động chạy thử nghiệm này, tàu metro số 1 chở khoảng 20 người. Người tham gia phải tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn của nhà thầu đưa ra và phải mặc quần áo, giày dép theo đúng quy chuẩn. Sau đó, nhà thầu sẽ tổ chức các bước đánh giá an toàn nội bộ, giới hạn số lượng nhân viên và nhiều giải pháp khẩn cấp trong hầm nhằm đảm bảo an toàn.

Mỗi đoàn tàu metro có thể chở tới 930 khách Theo MAURU, hiện tuyến metro số 1 đạt hơn 95% tổng tiến độ dự án. Dự kiến tuyến metro số 1 sẽ vận hành thương mại vào năm 2024. Tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu ba toa. Mỗi đoàn tàu ba toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/giờ (đoạn trên cao) và 80 km/giờ (đoạn hầm).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]