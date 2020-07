Hỏa tốc kiểm soát chặt người nhập cảnh Việt Nam để ngừa COVID-19

Chuyên gia nhập cảnh Việt Nam phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 Ban Chỉ đạo cũng có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. Theo đó, Ban Chỉ đạo cho biết, hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với xu hướng gia tăng. Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải bảo đảm thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải bảo đảm: Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3-7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia có bảo hiểm quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 5/8/2020.