Hỏa hoạn tại Tổng kho An Hồng, hàng trăm cảnh sát PCCC căng mình dập lửa

Thứ Hai, ngày 03/10/2022 15:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một vụ cháy lớn xảy ra tại Tổng kho An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) thiêu rụi hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng tài sản.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đến đầu giờ chiều 3-10, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) đã cơ bản khoanh vùng, khống chế được đám cháy tại Tổng kho An Hồng, địa chỉ tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Cột khói đen từ đám cháy bốc cao ngùn ngụt. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào 8 giờ 51 phút ngày 3-10, Tổng kho của Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai tại xã An Hồng, huyện An Dương) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lửa lớn lan rộng đã nhanh chóng thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà kho.

Tổng kho này có tổng diện tích hơn 2.600 m2; trong đó có nhiều diện tích cho các doanh nghiệp thuê, sử dụng lại. Diện tích nhà kho bị cháy được xác định là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật liệu in ấn Dụ Nguyên VN.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện An Dương đã điều 8 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tiếp cận để chữa cháy. Khu vực cháy là kho chứa các hóa chất ngành in, dễ cháy. Do vậy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn.

8 xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy cơ bản khoanh vùng được đám cháy, chống cháy lan. Tuy nhiên, do nguồn nước bị hạn chế, việc dập cháy hoàn toàn còn gặp nhiều khó khăn.

Thống kê sơ bộ ban đầu, ngọn lửa đã thiêu cháy hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng tài sản, không có thiệt hại về người.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ nguyên nhân vụ cháy.

