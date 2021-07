HN: Ngăn cản đua xe, CSCĐ bị nữ “quái xế” chở 3 tông trực diện

Thứ Hai, ngày 12/07/2021

Trong khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, chống đua xe trái phép, Thượng uý Tuấn đã bị nữ “quái xế” lấn làn tông trực diện dẫn đến bị thương tích nặng vùng mặt.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, động viên Thượng uý Lê Thanh Tuấn bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP.Hà Nội đã thăm, động viên Thượng úy Lê Thanh Tuấn, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP.Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 22h30 ngày 3/7, Tổ công tác Đại đội 1 Tiểu đoàn CSCĐ số 2 - Trung đoàn CSCĐ Công an TP.Hà Nội gồm Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Đại đội trưởng - Tổ trưởng 2; Thượng úy Lê Thanh Tuấn, Tổ viên; Đại úy Nguyễn Trọng Duy- Tổ viên; Đại úy Hồ Ngọc Hà, Tổ viên; Thượng úy Trương Văn Tú, Tổ viên và Thượng úy Đinh Văn Quyền, Tổ viên, làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép trên phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, theo hướng từ Ga Hà Nội đi Bệnh viện 108.

Khi tổ công tác đi đến ngã ba phố Nguyễn Chế Nghĩa phát hiện một đoàn khoảng 25 đến 30 xe mô tô do các nam, nữ thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Trong tốp có 1 xe mô tô BKS: 99B1 - 385.70 do 1 nữ thanh niên điều khiển chở sau 2 nữ thanh niên.

Do không làm chủ được tốc độ, lấn sang làn đường bên trái, xe này đâm trực diện vào xe do Thượng úy Lê Thanh Tuấn làm nhiệm vụ chở theo sau Đại uý Hồ Ngọc Hà. Vụ va chạm đã khiến Đại uý Hà bị xây xát thương tích ở tay, còn Thượng uý Tuấn bị thương nặng ở vùng mặt.

Ngay sau đó, Thượng uý Tuấn và Đại uý Hà cùng đối tượng bị thương đã được các đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, đồng thời phân công cán bộ bảo vệ hiện trường và báo cáo chỉ huy đơn vị.

