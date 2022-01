Hiện trường vụ TNGT khiến 4 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa

Vụ TNGT nghiêm trong ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến 2 vợ chồng cùng con trai 9 tuổi và con gái 10 tuổi tử vong.

Tại hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng cho thấy, vết phanh của chiếc xe tải dài khoảng 4-5m sau khi va chạm với xe máy. Vụ TNGT đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 ngưởi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 12/1, tại Km3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận phường Hải Thượng (Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT giữa ô tô BKS: 36H-013.34 do Lê Hữu An ( trú tại phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS: 36U2-0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977, ngụ ở phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển.

Hậu quả, con trai anh Thu là N.T.N (SN 2013) tử vong tại chỗ. Anh Thu và vợ là Nguyễn Thị Thảo (SN 1980) tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng con gái anh Thu là N.T.N (SN 2012) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 1h40 cháu đã tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng

Xe 36H-013.34 thuộc Công ty CP thương mại và cơ giới công nghiệp Nghi Sơn đã được Sở GTVT Thanh Hoá cấp GPKD vận tải bằng xe ô tô số 5842 loại hình vận tải hàng hoá thông thường ngày 31/3/2020, hết hạn ngày 31/03/2027

Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành này do Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đảm nhận việc TTKS

Tra cứu thông tin dữ liệu GSHT xe ô tô 36H-013.34 trên hệ thống dữ liệu GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước thời điểm gây tai nạn ngày 12/01/2022 cụ thể như sau: vào thời điểm từ 20 giờ 20 phút 40 giây tốc độ 34 km/h, 20 giờ 20 phút 52 giây tốc độ 32 km/h, 20 giờ 21 phút 10 giây tốc độ 41 km/h, 20 giờ 21 phút 20 giây tốc độ 07 km/h, 20 giờ 21 phút 22 giây tốc độ 0 km/h.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe này đang chở sắt vụn về nhà máy. Xe 36H-013.34 được Sở GTVT Thanh Hoá cấp phù hiệu xe tải ngày cấp 21/06/2021 hạn đến 21/06/2022

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đơn vị sửa chữa được điều động đến hiện trường để sửa lại đầu máy nhằm di chuyển phương tiện ra khỏi hiện trường​​

Sau khi sự việc xảy ra, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc

Chiếc xe máy do anh Thu điều khiển chở vợ con nát bét sau va chạm với xe tải

Vị trí vết phanh đến điểm dừng lại va chạm là khoảng 4-5m

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đề nghi chính quyền địa phương sát sao xử lý vụ việc

Nguồn: https://www.atgt.vn/hien-truong-vu-tngt-khien-4-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-o-thanh-hoa-d539094.html