HI HỮU: Người đàn ông sống tại Hà Nội đi lạc trong rừng ở Quảng Ninh

Đại diện Công an xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồng (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh và bàn giao người đàn ông ở Hà Nội không may đi lạc trong rừng thuộc địa bàn cho người thân đón về.

Theo thông tin, vào khoảng 18h ngày 25/7, Công an xã Ngọc Vừng nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đi lang thang một mình trong rừng thuộc thôn Bình Hải (xã Ngọc Vừng) và có biểu hiện không bình thường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Vừng đã tiến hành xác minh và tìm kiếm người đàn ông có đặc điểm trên. Sau khoảng 40 phút tìm kiếm, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng công an xã đã tìm thấy người đàn ông nói trên tại khu vực rừng bãi lớn thuộc thôn Bình Hải. Lúc này, người đàn ông nói bản thân tên là Sáu và sau đó, Công an xã Ngọc Vừng đưa anh Sáu về trụ sở để xác minh, làm rõ nhân thân.

Công an xã Ngọc Vừng bàn giao anh Sáu cho gia đình

Khi về đến trụ sở, anh Sáu có biểu hiện mệt do đói và trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân. Công an xã Ngọc Vừng đã bố trí chỗ ăn nghỉ ngay tại trụ sở để anh Sáu nhanh hồi phục sức khỏe.

Qua xác minh được biết, anh Sáu (SN 1983; có hộ khẩu thường trú tại đội 11, thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội). Theo đó, Công an xã Ngọc Vừng đã liên hệ với Công an xã Quảng Bị để chính quyền sở tại thông báo với người thân của anh Sáu đến đón về.

Phía người nhà cho biết, anh Sáu bị mắc bệnh thần kinh nên đã đi khỏi nhà từ ngày 22/7/2023 đến nay chưa về nhà. Khi phát hiện anh Sáu mất tích, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích và may mắn được Công an xã Ngọc Vừng phát hiện, tìm giúp.

Ngay sau khi đón được anh Sáu trở về, gia đình người thân xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ công an xã đã tìm giúp, chăm sóc anh Sáu như người thân trong gia đình.

Bày tỏ niềm cảm kích về việc làm của lực lượng công an xã, gia đình anh Sáu đã viết thư cảm ơn gửi cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vân Đồn nói chung và cán bộ chiến sĩ Công an xã Ngọc Vừng nói riêng trước hành động đẹp vì nhân dân phục vụ.

