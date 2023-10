Hàng trăm xe ô tô tìm cách núp, đâm barie để trốn phí qua trạm BOT

Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) vừa thông báo về hình ảnh cũng như con số thống kê các xe ô tô né tránh nộp phí giao thông đường bộ tại trạm BOT bằng cách bám sát đuôi các xe tải lớn đi trước, thậm chí đâm gãy barie.

Cụ thể, trong tháng 4, VDTC ghi nhận 875 lượt xe vượt trạm, tháng 5 có 685 lượt xe, tháng 6 có 598 lượt xe, tháng 7 có 643 lượt xe và tháng 8 có 405 lượt xe vượt trạm.

Các xe vượt trạm chủ yếu là xe loại 1, tức loại dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn… với 275 lượt, chiếm 67,9% tổng số xe vượt trạm.

Không ít các xe con bám sát những xe tải lớn để vượt trạm thu phí BOT. Ảnh: V.LONG

Ông Đặng Trần Chiến, Phó tổng giám đốc VDTC, cho biết qua phân loại xe mang biển số Hà Nội vượt trạm nhiều nhất với 74 xe, Đồng Nai 58 xe… Các trạm có xe trốn trạm nhiều nhất là Trảng Bom (98 lượt), Rạch Miễu (72 lượt), Nam Cầu Giẽ (70 lượt), Cà Ná (53 lượt), Bắc Thăng Long - Nội Bài (36 lượt).

Cá biệt có phương tiện 85C - 027.xx đăng ký tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận vượt trạm 18 lần trong tháng 8, với số tiền phí giao thông trốn nộp 882.000 đồng.

Các trạm BOT đã triển khai theo dõi, tiến hành truy thu được 337 lượt, tương ứng với trên 14,5 triệu đồng, còn 68 lượt (khoảng 3,51 triệu đồng) chưa truy thu được.

Theo doanh nghiệp thu phí, đối với các xe cố tình vượt trạm, doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra tài khoản giao thông và trừ tiền qua trạm. Tuy nhiên có những phương tiện không có tài khoản giao thông hoặc tài khoản không đủ số dư, chủ phương tiện khóa tài khoản thì không thu được tiền, gây khó khăn cho việc truy thu.

Để giảm tình trạng trên, VDTC đang phối hợp với nhà thầu nâng cấp hệ thống nhận dạng tự động để cập nhật thông tin cảnh báo khi xe qua trạm. “Tuy nhiên, xe vượt trạm là những xe bám đuôi phương tiện trước nên hệ thống không phân tách được xe, không kịp đọc được biển số xe…” - ông Chiến cho hay.

Vì vậy, VDTC có văn bản đề nghị Cục Đường bộ hướng dẫn các nhà đầu tư dịch vụ thu phí cũng như chủ các dự án BOT xử lý các trường hợp xe vượt trạm. Song song đó, có văn bản đến các cơ quan chức năng để có phương án cũng như đầu mối phối hợp xử lý các vấn đề nêu trên.

Là đơn vị đang được giao khai thác và thu phí tuyến Quốc lộ 5, ông Phạm Việt Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), cho biết tình trạng trốn thu phí của các chủ xe qua tuyến đường này không phải hiếm.

Cụ thể, từ đầu năm đến giữa tháng 3 vừa qua, đơn vị ghi nhận có 239 phương tiện với 1.071 lượt xe không trả phí khi đi qua trạm thu phí, với số tiền gần 51 triệu đồng.

“Những phương tiện này dùng cách bám đuôi xe trước hoặc trực tiếp đâm vào gác chắn để trốn trả phí. Doanh nghiệp lên phương án ngăn chặn, tuy nhiên các phương tiện đi trong làn ETC có tốc độ cao, lái xe liều lĩnh, cố tình không chấp hành nên việc ngăn chặn rất nguy hiểm”- ông Sơn cho hay.

Về vấn đề này, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thường xuyên trích xuất hình ảnh xe cố tình vượt trạm, không giữ khoảng cách khi qua trạm, đâm barie, đi sai làn… để gửi cảnh sát giao thông, công an địa phương.

Cạnh đó, ngành đường bộ cũng kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do các doanh nghiệp thu phí chuyển đến. Từ đó tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện có hành vi vượt trạm, trốn phí khi lưu thông qua các trạm thu phí theo quy định.

