2 cô gái cùng 3 người đàn ông thuê khu nghỉ dưỡng mở tiệc ma túy

Bất ngờ kiểm tra một khu nghỉ dưỡng, lực lượng công an phát hiện 2 cô gái trẻ cùng 3 người đàn ông có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép.

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã (TX) Cửa Lò bắt quả tang 5 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an TX Cửa Lò triển khai lực lượng kiểm tra khu nghỉ dưỡng thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị công bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 5 người (3 nam, 2 nữ) tuổi từ 28 đến 46 đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 3 người trú tại TP Vinh, 1 người trú tại huyện Tương Dương và 1 người trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường công an thu giữ 0,29 gr ketamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được Cao Hùng Cường (SN 1976) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1996, cùng trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) đưa đến và tổ chức cho những người còn lại cùng sử dụng.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

