Hai yếu tố khiến bão Wipha ảnh hưởng đến đất liền từ rất sớm

Vào 10h sáng nay (19/7), tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 1000km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Như vậy, sau khi vào Biển Đông, bão đã tăng một cấp trong 24 giờ qua.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đến sáng nay, các trung tâm dự báo bão quốc tế có nhận định thống nhất về quỹ đạo. Theo đó, xác suất rất cao là bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó là hướng tây, đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc.

Sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu, bão vào vịnh Bắc Bộ ngày 21/7, đổi hướng tây tây nam tiến về vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá.

Về cường độ của bão, hiện nay chưa có sự thống nhất giữa các đài quốc tế. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, bão số 3 có cường độ mạnh nhất khoảng cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi hoạt động khu vực phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sau đó, do ma sát với đất liền Trung Quốc, bão suy yếu nhanh. Thời điểm hoạt động trên vịnh Bắc Bộ ngày 21/7, bão còn khoảng cấp 8-10.

Bão Wipha dự báo có vùng ảnh hưởng rất rộng gồm hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão lệch về phía tây và phía nam. Vì vậy thời gian tác động đến đất liền khá sớm.

Dự báo từ khoảng ngày 20-21/7, các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và mưa lớn.

Khoảng gần sáng và ngày 22/7 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh-Thanh Hóa sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, mưa lớn và nước dâng với gió mạnh cấp 7-9, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng trong buổi chiều các ngày 21-23/7.

Vùng mây lệch tây và nam cũng khiến phạm vi ảnh hưởng của bão Wipha rất rộng, gồm hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Dự báo bão Wipha sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh, thời gian mưa từ ngày 21-24/7, có nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng mưa trên 150mm/3 giờ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 21-24/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3–6m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, diễn biến bão Wipha còn phức tạp, khó lường, cần theo dõi các bản tin dự báo mới nhất về đường đi, cường độ và vùng ảnh hưởng của bão.

Bão Wipha hình thành từ một vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 16/7, tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng sớm 18/7. Đây là có quỹ đạo khá giống với siêu bão Yagi từng tàn phá miền Bắc nước ta vào tháng 9 năm ngoái, gây ra thiệt hại chưa từng có.