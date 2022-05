Hai thuyền trưởng đổ trách nhiệm cho nhau vụ tàu Quảng Nam tông tàu Quảng Trị trên biển

Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 00:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi vụ tàu cá Quảng Nam tông trực diện tàu thu mua hải sản Quảng Trị, khiến 6 người rơi xuống biển, 2 thuyền trưởng của 2 chiếc tàu trên đã chia sẻ về vụ việc.

Ngày 28/5, ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng chiếc tàu cá QNa-90299TS và thuyền viên Bùi Văn Đa (SN 1990, trú tại xã An Hoà Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ông Tăng bị một vết thương nhẹ ở lưng, anh Đa bị thương nhẹ ở tay. Theo lời kể của ông Tăng, trước đó, ngày 23/5, khi tàu ông bán hải sản cho một tàu khác trên vùng biển Nhật Lệ (Quảng Bình) thì bị tàu của ông Hoàng Ngọc An tông vào kèm theo những lời văng tục, thách thức. Sau đó, tàu ông An rời đi.

Ông Trần Công Tăng trần tình lại vụ việc

Đến 17h ngày 26/5, khi gặp tàu ông An trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, ông Tăng cho tàu của mình cập mạn vào tàu ông An và hỏi lý do tại sao hôm trước ông An lại tông vào tàu của ông thì ông An và thuyền viên trên tàu chửi bới, doạ đánh.

Sau đó, ông Tăng chạy vào buồng lái, còn các thuyền viên khác trốn vào ca bin. Lúc này, vài người trên tàu ông An nhảy qua tàu của ông Tăng và lấy dao chém vào lưng ông Tăng và ném chén bát, mảnh sành vào tàu.

Anh Bùi Văn Đa bị thương ở tay. Khi ông Tăng điều khiển tàu chạy, ông An và 3 người kia nhảy về tàu ông An rồi đuổi theo. Lúc đầu tàu ông Tăng bỏ chạy, nhưng sau đó ông đuổi lại tàu của ông An. Khi tàu ông An chạy đến gần các tàu cá đang neo đậu, thì bất ngờ quay ngang trước mũi tàu của ông Tăng.

Ông Hoàng Ngọc An và 5 thuyền viên khác vừa thoát nạn, được chăm sóc sức khỏe tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. ảnh Biên phòng Quảng Trị

"Lúc đó, khoảng cách chỉ vài chục mét, không kịp trở tay nên tàu tôi đâm vào tàu ông An. Trên tàu tôi có 14 thuyền viên, trong đó, có 3 thuyền viên quê tỉnh Quảng Trị chứng kiến vụ việc” – ông Tăng nói.

Cũng theo ông Tăng, sau khi đâm tàu ông An, ông Tăng điều khiển tàu rời đi, rồi liên lạc với các Chi cục, các trạm để khai báo sự việc.

Ngay trong đêm 26/5, ông Tăng và anh Đa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị.

Thuyền trưởng tàu Quảng Trị nói ông Tăng bịa đặt

Trưa 28/5, ông Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) – thuyền trưởng tàu thu mua hải sản số hiệu QT- 91588TS cho biết, 6 người bị nạn được Đồn biên phòng Cồn Cỏ chăm sóc sức khoẻ.

Ông Lê Văn Cường, người đã góp sức cứu 6 người bị rơi xuống biển

Ông An kể lại, khoảng 17h ngày 26/5, tàu ông An đang thả trôi cách đảo Cồn Cỏ gần 1 hải lý về phía Bắc để ăn cơm. Khi 6 thuyền viên trên tàu đang ăn cơm thì tàu cá ông Trần Công Tăng cập mạn.

Ông Tăng nhảy lên tàu ông An và đề nghị nói chuyện về vụ va chạm giữa 2 tàu vào 3 ngày trước (23/5) trên biển Nhật Lệ (Quảng Bình). Các thuyền viên trên tàu ông An nói để ăn bữa cơm xong rồi nói chuyện nhưng ông Tăng quay về tàu lấy 2 cái tô ném vào giữa mâm cơm mà 6 thuyền viên này đang ngồi ăn.

Thuyền viên Hoàng Ngọc Lãm (SN 1980, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, Gio Linh) trúng mảnh sành bị thương ở mắt và tay. Sau đó, một thuyền viên ở tàu ông Tăng mang theo búa và xà beng nhảy lên tàu ông An, đập vào buồng lái. Hoảng sợ, thuyền viên tàu ông An nổ máy bỏ chạy.

Lúc đó, ông Tăng cho tàu đuổi theo. Khi tàu ông An chạy đến khu vực có nhiều tàu đánh cá của ngư dân Quảng Trị tưởng đã an toàn rồi nhưng bị tàu ông Tăng tông chìm, khiến 6 người văng xuống biển. “Ông Tăng đã cố tình tông chìm tàu của chúng tôi, xong rồi bỏ chạy. May có anh Cường và các thuyền viên cứu kịp thời, chúng tôi mới thoát chết” – anh Hoàng Ngọc Lãm nói.

Anh Lãm nói thêm, vụ va chạm ngày 23/5 trên biển Nhật Lệ (Quảng Bình) là do trên biển sóng to gió lớn khiến tàu va đập vào nhau chứ không cố ý. Sau đó, 2 bên có văng tục với lý do ông Tăng không bán cá cho ông An.

Khoảnh khắc ông An gặp lại người thân

Anh Lãm khẳng định ông Tăng bịa đặt, không có chuyện các thuyền viên trên tàu của ông An dọa nạt, và đuổi theo tàu của ông Tăng. “Tàu của ông Tăng to, cao hơn, đông người hơn gấp 3 lần tàu chúng tôi, làm sao chúng tôi dám manh động mà ông Tăng nói chúng tôi gây hấn và tấn công trước được”, anh Lãm nói.

Thuyền trưởng tàu cá QT 94466 TS Lê Văn Cường (SN 1977, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) – người đã cùng 3 thuyền viên trên tàu của mình cứu 6 người gặp nạn, cũng là người chứng kiến vụ việc cho rằng, tàu ông Tăng đã cố tình tông tàu ông An, có nhiều người chứng kiến và quay clip lại vụ việc.

Tàu của biên phòng Cồn Cỏ chở 6 thuyền viên vào bờ

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang lấy lời khai, xác minh vụ việc từ nhiều phía. Như tin đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 26/5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang số hiệu QT 91588 do ông Hoàng Ngọc An điều khiển (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), trên tàu có 6 thuyền viên bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS của ông Trần Công Tăng (SN 1975, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tông chìm.

Cú tông rất mạnh với tốc độ nhanh đã khiến 6 người trên tàu bị rơi xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên này được những thuyền viên trên các tàu gần đó ứng cứu.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-thuyen-truong-do-trach-nhiem-cho-nhau-vu-tau-quang-nam-ton...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-thuyen-truong-do-trach-nhiem-cho-nhau-vu-tau-quang-nam-tong-tau-quang-tri-tren-bien-172220528224438271.htm