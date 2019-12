Hai tân Phó Chủ tịch tỉnh vừa được Thủ tướng phê chuẩn là ai?

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 19:01 PM (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu đối với 2 Phó Chủ tịch UBND của hai tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Hưng (trái), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (ảnh Báo Thái Bình).

Cụ thể, tại Quyết định 1911/QĐ-TTg, ngày 27/12 Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trước đó, trong phiên họp chiều ngày 12/12, HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969; quê quán tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lê Văn Phước (ảnh IT).

Trước đó, tại Quyết định 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. Ông Phước được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang bầu làm Phó Chủ tịch ngày 9/12.

