Hải Phòng kiểm soát tất cả người ra, vào thành phố từ 12 giờ ngày 6-2

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 21:35 PM (GMT+7)

Chiều 5-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu kể từ 12 giờ ngày 6-2 sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra, vào thành phố.

Chiều 5-2, làm việc với các địa phương giáp ranh tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, kể từ 12 giờ ngày 6-2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố.

Chót kiểm soát phòng chống Covid-19 tại trạm soát vé cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo đó, công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi, đến, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Lực lượng công an, quân sự sẽ được bố trí thêm tại các chốt để triển khai nhiệm vụ này. Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

Các công dân về địa bàn sau 12 giờ ngày 6-2 mà không có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và các công dân đến từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác ở trên địa bàn sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của Hải Phòng.

Khai báo y tế tại chân cầu Bạch Đằng thuộc cao tốc Hải Phòng - Hạ Long

Ngoài 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp thành phố đang thực thi nhiệm vụ, Hải Phòng mở thêm chốt kiểm soát dịch tại chân Cầu Nghìn - khu vực kết nối Hải Phòng - Thái Bình.

UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các chốt kiểm soát, bố trí đầy đủ, kịp thời trang thiết bị và cơ sở vật chất, đảm bảo cho các chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả cao nhất. Đối với các tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố, ngoài việc truy vết, cần tập trung rà soát công dân mới về địa bàn.

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho hay, trong những ngày gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện các trường hợp từ địa phương khác trốn chốt kiểm soát Covid-19 ở các cửa ngõ của TP Hải Phòng để về địa phương. Điển hình hồi 9 giờ 20 phút ngày 5-2, Tổ công tác chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại vòng xuyến đường dẫn cầu Tân Vũ (quận Hải An, Hải Phòng), lực lượng công an đã phát hiện xe ôtô mang BKS 15A-421.85 do Đoàn Văn Vinh (SN 1983, trú tại phường Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng) chở 2 người trú quán ở Quảng Trị và Hải Dương.

Lực lượng chức năng chặn lối mở tự phát

Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Vinh khai đã đón 2 người trên đi từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chở đến khu Công nghiệp Đình Vũ và bến xe Thượng Lý - Hải Phòng.

Trước đó, hồi 8 giờ 50 phút ngày 3-2, tại cuối đường Tân Vũ - Lạch huyện, Công an quận Hải An kiểm tra, phát hiện 2 xe ôtô chở 5 khách từ chân cầu Tân Vũ tới nút giao để vào TP Hải Phòng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng) điều khiển xe ôtô BKS 15A-201.97 chở 4 khách; Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1991, trú tại Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng), chở 1 khách.

