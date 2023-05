Hải Phòng: Khai trừ khỏi đảng cựu Chi Cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Tại các Kỳ họp 30, 31 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2023, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đương – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và ông Bùi Doãn Nhân – nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Căn cứ quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Dương của Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh và quyết định khởi tố bị can Bùi Doãn Nhân của Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng; đồng thời, căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đương và ông Bùi Doãn Nhân bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng”.

Ngày 12/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đương và Bùi Doãn Nhân bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng”.

Ông Nguyễn Đình Đương bị lực lượng chức năng dẫn giải khỏi nhà riêng.

Trước đó, liên quan đến vụ án “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Cơ quan điều tra làm rõ hành vi “nhận hối lộ” của một số cán bộ thuộc Chi cục Thuế huyện Cát Hải để cho một số đối tượng thành lập công ty “ma” chuyên mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 13/3, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải; Đỗ Thanh Hoài – cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải về hành vi “Nhận hối lộ”.

Còn ông Bùi Doãn Nhân – nguyên Ủy viên Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị can Bùi Doãn Nhân cùng 2 thuộc cấp đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ, nguồn gốc đất, lập hồ sơ khống cấp đất với nhiều lô đất tại xã Thủy Sơn, xã Thủy Đường, xảy ra năm 2018. Hành vi của các bị can bị phát hiện nên cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh.

