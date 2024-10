Hai đợt gió mùa Đông Bắc lại sắp liên tiếp dồn xuống, miền Bắc lại có mưa to

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, thời tiết miền Bắc có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh gây mưa, nhiệt giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét 14 độ.

Đợt thứ nhất từ ngày 19/10, nhưng lệch nhiều ra Biển Đông nên chỉ gây mưa rào, dông ở vùng núi, nền nhiệt độ giảm không đáng kể.

Đợt thứ hai ngày 22-23/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn gây mưa dông, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Dự báo nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội giảm dần từ 32 còn 29, ban đêm thấp nhất 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất đợt xuống 14 độ, ban ngày 20 độ C.

Sắp tới miền Bắc sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh gây mưa. Ảnh minh họa: TL

Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên trong ngày 19-20/10, các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Sau 22/10, khi không khí lạnh tăng cường, mưa gia tăng và mở rộng ra khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 9-11 độ vĩ Bắc, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày tới trời mưa dông. Thời gian mưa tập trung về chiều tối. Nhiệt độ Nam Bộ phổ biến 32-34, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 - 1/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại; đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 - tương đương so với trung bình nhiều năm. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 18/10 đến ngày 26/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Từ 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ: Từ 19-23/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết khu vực khu vực Trung Trung Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng 20-25/10: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có gây ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét xảy ra nơi sườn đồi núi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]