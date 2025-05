Động thái của Lisa (BlackPink) giữa sóng chỉ trích

Ngày 5/5, Lisa lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala trong bộ trang phục của Louis Vuitton, do giám đốc sáng tạo Pharrell Williams thiết kế.

Set đồ gây tranh cãi toàn cầu không chỉ vì mức độ táo bạo, mà còn do họa tiết mặt người in trên đó. Nhiều người tin rằng khuôn mặt in trên bộ bodysuit là của Rosa Parks (1913-2005), nhà lãnh đạo của phong trào dân quyền mang tính biểu tượng của Mỹ.

Lisa bị chỉ trích vì bộ bodysuit tại Met Gala 2025. Ảnh: Getty Images.

Chi tiết này khiến Lisa đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Cô bị cáo buộc thiếu tôn trọng bậc vĩ nhân, làm sai lệch lịch sử. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng bộ đồ không phù hợp với chủ đề sự kiện là Superfine: Tailoring Black Style, tôn vinh di sản và tác động của thời trang do da đen tạo ra.

Đáp lại tranh cãi, Louis Vuitton cho biết trên The Cut họa tiết in trên trang phục được tạo ra bởi họa sĩ Henry Taylor. Ông sinh năm 1958, là người Mỹ gốc Phi, đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles. Ông nổi tiếng nhất với các bức tranh acrylic, điêu khắc đa phương tiện và tác phẩm sắp đặt.

Khi được hỏi liệu khuôn mặt in trên bodysuit có phải của Rosa Parks không, đại diện thương hiệu trả lời: “Henry Taylor thường vẽ cả nhân vật nổi tiếng và cá nhân vô danh”.

Sau đó, khi phản hồi Page Six Style bằng văn bản, nhà mốt đình đám chia sẻ Henry Taylor thường vẽ chân dung những nhân vật từng là một phần cuộc sống của ông.

Lời giải thích của Louis Vuitton này bị chỉ trích là lập lờ nước đôi, không làm rõ được vấn đề.

Để làm rõ vấn đề, đại diện của Henry Taylor nói với Vulture: “Nhân vật xuất hiện trong bộ trang phục Louis Vuitton của Lisa không phải là Rosa Parks, mà là một trong những hàng xóm của Henry. Những khuôn mặt in trên bộ cánh đó, cũng như trên các sản phẩm LV trước đây có sử dụng tác phẩm nghệ thuật của Henry, đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống cá nhân của ông ấy - thành viên gia đình, bạn bè và hàng xóm. Những hình ảnh này có nguồn gốc trực tiếp từ các tác phẩm nghệ thuật hiện có của Henry, được ông ấy cung cấp cho bộ sưu tập đầu tay của Pharrell với Louis Vuitton vào năm 2023”.

Lisa vẫn giữ im lặng trước vụ ồn ào. Giữa tranh cãi, vào ngày 7/5, cô chia sẻ bộ ảnh chụp tại hậu trường và trên thảm đỏ Met Gala. Cô gọi bộ trang phục gây tranh cãi là “tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc”, đồng thời tri ân Henry Taylor, Pharrell Williams và Tổng Biên tập Vogue Anna Wintour, người chủ trì Met Gala 2025.

Lisa đăng ảnh chụp cùng Pharrell Williams tại hậu trường Met Gala. Ảnh: IG.