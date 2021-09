Hà Nội: Người dân tự ý “nới lỏng” dù chưa hết giãn cách

Trong khi Hà Nội vẫn đang thực hiện chỉ thị 16, đã có rất nhiều người cắt tóc vỉa hè lén lút hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch. Ngay tại một con ngõ trên đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, một tiệm cắt tóc trên vỉa hè đã hoạt động trở lại.

Tương tự tại vỉa hè phố Tô Hiệu, hoạt động cắt tóc "chui" ở đây tinh vi hơn. Những thợ cắt tóc sẽ chờ sẵn tại vỉa hè, khi có khách sẽ chở khách đến một địa điểm kín hơn để cắt tóc.

Ngoài các tiệm cắt tóc, thì một số quán trà đá vỉa hè cũng đã hoạt động trở lại.

Ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều tuyến đường tại Hà Nội có một độ giao thông khá cao. Tại đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), đông đúc phương tiện tham gia giao thông khiến một số điểm ùn tắc cục bộ. Trên tuyến đường này, nhiều hộ kinh doanh cây cảnh bày bán tràn ra vỉa hè, người mua dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Hầu hết người dân không giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch khi mua bán

Cả một con phố dài nhộn nhịp, đông đúc như lúc chưa có giãn cách

Lực lượng công an phường đi tuần tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh không được bày bán trên vỉa hè

Tương tự, trên phố Thụy Khuê - con phố song song với phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), dòng người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu. Để phục vụ nhu cầu của người dân, công an phường Thuỵ Khuê đã phối hợp với các tiệm bánh mở bán tại trường tiểu học Chu Văn An để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, người dân vẫn đứng sát nhau, không đảm bảo giãn cách. Một số người dân đã có xích mích với lực lượng chức năng trong quá trình chờ đến lượt mua bánh

