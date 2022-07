Hà Nội mở cao điểm 30 ngày đêm cấp CCCD gắn chip

Từ hôm nay (25/7) Công an TP Hà Nội mở cao điểm 30 ngày đêm cấp CCCD gắn chip tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn cho các công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: Thanh Hà

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc yêu cầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày 31/8/2022, Công an TP Hà Nội ban hành Mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip.

Cụ thể, tại công an cấp xã, phường, thị trấn thực hiện 3 ca làm việc từ 7h-22h.

Giám đốc Công an TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho chỉ huy công an quận, huyện, thị xã chỉ đạo Công an cấp xã tổ chức rà soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp, nhưng chưa được cấp thẻ CCCD gắn chip trên địa bàn (bao gồm các nhân khẩu đăng ký thường trú, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu hiện đang cư trú không đủ điều kiện đăng ký, thường trú, tạm trú trên địa bàn).

Xây dựng phương án tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn (riêng đối với các trường hợp nhân khẩu có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh/ thành phố khác, khi thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp phải có đăng ký tạm trú trên địa bàn TP Hà Nội).

Đồng thời, lập danh sách đối với các trường hợp không thể thu nhận do các yếu tố khách quan như đang chấp hành án phạt tù, chết, chuyển hộ khẩu về tỉnh/ thành phố khác, có hộ khẩu thường trú nhưng đã xuất ngoại, vắng mặt tại địa phương không rõ nơi đến...

Theo Công an TP Hà Nội, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2022, do đó CCCD gắn chip được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch.

Do đó, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chip, đảm bảo quyền lợi cá nhân của chính mình.

Vừa qua, Bộ Công an triển khai ứng dụng định danh điện tử VNeID có thể thay thế CCCD gắn chip vật lý, thẻ bảo hiểm y tế, khai báo lưu trú, thông tin giấy phép lái xe, khai báo tạm trú, tạm vắng, thường trú, khai báo y tế,…

Người dân có thể đăng ký trực tiếp trên app (ứng dụng) hoặc đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip.

