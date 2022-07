Thông tin mới nhất về việc dùng thẻ CCCD gắn chip để rút tiền tại cây ATM

Đã hoàn thành 9 dịch vụ công mức độ 4 Theo C06, hiện Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn thiện kết nối, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu; đến nay đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án. Đối với 11 dịch vụ công do Bộ Công an chủ trì, đã hoàn thành 9/11 dịch vụ công mức độ 4 như: xác nhận số CMND khi đã cấp CCCD, cấp lại hoặc cấp đổi CCCD, khai báo tạm trú, đăng ký và cấp biển số xe mô tô, thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ… Riêng trong tháng 5-2022, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi thành công, trong đó hơn 930.000 thí sinh đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, công an còn tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu online, đăng ký và cấp hơn 500.000 biển số xe mô tô và xe ô tô theo quy định mới về phân cấp đăng ký xe…