Hà Nội đã cung cấp thông tin gì về 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho Bộ Công an?

Thứ Tư, ngày 12/01/2022 13:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời, cung cấp các thông tin liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh theo yêu cầu của công an.

Ngày 12-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, liên quan đến việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang đề nghị cung cấp tài liệu của 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đơn vị đã có văn bản cung cấp, trả lời về vấn đề này.

Một dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: Minh Chiến

"Theo đề nghị của cơ quan công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời, cung cấp các thông tin liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà cơ quan công an yêu cầu. Văn bản của Sở đã phát đi từ cuối tháng 12-2021" - đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho hay.

Trong khi đó, trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, đã giao các sở, ngành rà soát để báo cáo, cung cấp thông tin liên quan theo đề nghị của cơ quan Bộ Công an về các dự án của Tân Hoàng Minh. Sau khi có báo cáo cụ thể, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin sau.

Theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội sẽ phối hợp, cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến các dự án.

Toàn bộ tài liệu cung cấp nếu là bản photocoppy đóng dấu sao y bản chính hoặc đóng dấu treo của các đơn vị cung cấp, được thống kê chi tiết. Cục Cảnh Sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an sẽ cử cán bộ đến làm việc và tiếp nhận tài liệu.

Các dự án bị Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt - D’. Jardin Royal...

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ha-noi-da-cung-cap-thong-tin-gi-ve-11-du-an-cua-tap-doan-tan-hoang-mi...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ha-noi-da-cung-cap-thong-tin-gi-ve-11-du-an-cua-tap-doan-tan-hoang-minh-cho-bo-cong-an-20220112121831218.htm