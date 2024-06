Hà Nội: Cứu 1 người trong đám cháy lúc rạng sáng

Ngay khi phát hiện đám cháy, tổ liên gia an toàn PCCC cùng người dân đã nhanh chóng hô hoán cho chủ nhà biết và bước đầu nhiều người trong ngôi nhà 5 tầng số nhà 8B, ngõ 3, xóm 4, phố Hà Trì đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy Đội PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông, 2 xe chữa cháy Đội Cảnh sát chữa cháy Khu vực 4, 2 xe chữa cháy Công an quận Thanh Xuân, 1 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện của Công an TP Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy.

Đến nơi, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được 1 nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy. Nạn nhân sau đó được bàn giao cơ quan y tế để chăm sóc ban đầu. Sau hơn 1 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 5 tầng, diện tích đám cháy ở tầng 1 và tầng 2. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]